Gaziantep Meclisi'nde hedef projeler konuşuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda yapılan birleşimde projelere verilecek destekler ve yeni çalışmalar ön plana çıktı.

Mecliste, GAP İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında İslahiye’de yürütülecek “Kınalı Eller Çiçek Kokuyor” Projesi kapsamında çiftçilere düşen yüzde 20 katkı payının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

Mecliste görüşülen maddeler arasında ayrıca toplu taşıma esnafına serbest binişlerde verilen desteğin 1,5 TL arttırılmasına karar verildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Vekili Osman Toprak, akaryakıt başta olmak üzere maliyet artışlarıyla toplu taşıma esnafının zam talebinde bulunduğunu söyleyerek, “Gelen talepler bizim yaptığımız zammın çok üstündeydi. Bu zammı yapmış olsaydık vatandaşlarda ciddi bir mağduriyet yaratacaktı. Bunun için biz toplu taşımada esnaflarımıza maddi destek vererek vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Toplu taşıma esnafımıza aylık verdiğimiz maddi destek var. Aslında rakam bunun çok daha fazlası yüzde 30 daha yüksek olması gerekiyordu. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her binişi için 5 TL ödüyor, öğrenciler için destekte bulunuyoruz” diye konuştu.