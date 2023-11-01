Gaziantep 'Kuvayı Milliye' ile sahne dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan, “Kuvayı Milliye Destanı” adlı oyunun ilk gösterimi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’nun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir, dünyaca ünlü şair-yazar Nazım Hikmet’in, Kurtuluş Savaşı’nı bölümler halinde kaleme aldığı “Kuvayı Milliye Destanı” adlı oyunu sahneledi.

Nazım Hikmet’in 1939 yılında yazmaya başladığı ve 2 yıl sonunda son halini alan destanda, halkın kendi kurtuluşu için girdiği mücadeleler ve çarpışmalar anlatılıyor. Gaziantep halkının ve Karayılan gibi kahramanların mücadelelerine yer veren eser, özgürlük mücadelesi sırasında yaşanan ağır koşulları ve Anadolu halkının çaresizliklerinin tarihsel anlatıyla birlikte gözler önüne seriyor.

Yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp’in yaptığı oyun, salonu dolduran sanatseverlerler ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey tarafından ilgiyle izlendi.

Oyunun sonunda Başkan Vekili Güzelbey, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği Şehir Tiyatrosu ekibine çiçek takdim etti.