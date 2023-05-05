Gaziantep kültürüne tarihi bir bellek daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. kentin gündelik yaşamını, sosyal dokusunu, gelenek ve göreneklerini, aile ve insan ilişkilerini merkeze alan; Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman’ın hazırladığı “Kadınların Dilinden Dündökümü: 1900’lerden 2000’lere Gaziantep”i okurla buluşturdu.GAZİANTEP (İGFA) - “Kadınların Dilinden Dündökümü: 1900’lerden 2000’lere Gaziantep” adlı çalışma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in şehrin sosyal dokusunu anlamaya yönelik çalışmalar bağlamında Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman’dan talep etmesi üzerine hazırlandı.

Gaziantep’te yaşayan 70 yaş ve üstü kadınların hatıraları üzerinden bir harita çıkarmak ve bu haritayı kuşaklar arası bir karşılaştırma yapmak için kullanmak üzere bir çalışma yapan yazarların titiz gayretleri sonucunda eser kentin kültürel dokusu için miras değeri taşıyor.

Kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Kitabın yayın koordinatörlüğünü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar üstlendi.