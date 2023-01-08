Gaziantep'in 'Yeşilantep'inde fidanlar toprakla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde başlattığı ağaçlandırma çalışması ile Gaziantep Valiliği, Hayırsever Özhelvacı Ailesi iş birliğinde Şehirgösteren Mahallesinde, Yeşilantep Projesi kapsamında 3 bin 500 metrekare alana ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla yürütülen organizasyonda 40 etaplık ağaçlandırma çalışması kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Şehirgösteren Mahallesi'nde meşe, ıhlamur, sedir, çınar, salkım, söğüt gibi özel türlerden oluşan ağaçlandırma alanı oluşturuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyesinin başlattığı Yeşilantep Projesi çalışmalarının sürecinden bahsederken, aksi takdirde oluşacak sıkıntılara değinerek, “Hayat geçip gidiyor arkada ne bıraktığınız çok önemli. Bugün bu koru ile yüzlerce dikili ağaç ve binlerce, milyonlarca doğa ailenin üzerine olacak. Bu: Gaziantep Modeli. Bu çalışmayı iyi ki başlatmışız. Biz iklim master planı başlattık. Bunu ilk başlatan belediyelerden bir tanesi olduk. Ölçtük havayı kirletiyor nasıl temizleyeceğiz, toprak kirleniyor toprağı kirlettiğimizde ne olacak. Suyu kirletiyoruz. Su hayattır onsuz olmaz. Ama su yok. Böyle bir küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Artık bu mesele yeşil ne kadar güzel duruyor meselesinden çıktı. Torunlarımıza bırakacağımız dünya kalmayacak" dedi.

GÜL: KÜÇÜK ORMANLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada, hayırsever Özhelvacı ailesine teşekkür ederek, “Hani deriz ya ‘dünya evimiz’, bu bir slogan değil evin içerisinde nasıl sadece annenin babanın ortalığı toparladığı, çocukların dağıttığı bir evde düzen olmuyorsa, şehirlerde de sadece kamunun düzen almaya çalıştığı vatandaşların buna uymadığı bir yerde ne yeşile sahip çıkabiliriz, ne çevreye sahip çıkabiliriz. İnanıyorum ki büyükşehir belediyemizin öncülüğünde, hayırseverlerimizin destekleriyle bu mahalle ölçeğindeki yetişkin, küçük ormanlarımız artarak devam edecek. Bir farkındalık oluşturacak. Küçücük orman ama hem havayı temizleyecek hem buradan yolun kenarından sesle ilgili ciddi bir bariyer olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin, Davut Gül, Mehmet Özhelvacı ve ailesi tarafından protokol imzalanmasının ardından fidan dikimi gerçekleşti.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan “Yeşil Antep” Projesi kapsamında ve Büyükşehir Belediyesinin “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla yürüttüğü projeyle bugüne kadar 241 bin 407 metre kare alan tamamlanarak toplamda 12 bin 447 ağaç dikimi yapıldı.