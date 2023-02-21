Gaziantep'in sosyal tesisleri 8 bin depremzedeye yuva oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesisler, 20 Şubat’ta Hatay merkezli meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaklaşık 8 bin depremzedeye yuva oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından birçok depremzedenin ihtiyaçlarına cevap veren Gaziantep Büyükşehir, 20 Şubat’ta Hatay’da gerçekleşen depremler sonrası da 20’yi aşkın sosyal tesisinde toplamda 7 bin 743 vatandaşın barınma ve beslenme ihtiyacına cevap verdi.

Depremzedelere hizmet veren tesisler şöyle;

Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu, Yeditepe Yüzme Havuzu, Beykent Spor Salonu, Erikçe Macera Park, Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu, Ertuğrul Gazi Spor Salonu, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu, Ulaş Spor Salonu, Oğuzeli Yüzme Havuzu, Talat Özkarslı Spor Salonu, Dumlupınar Spor Salonu, 8 Şubat Yüzme Havuzu, Hasan Doğan Futbol Sahası, Kuzeyşehir Spor Salonu, Fıstıklık Spor Salonu, Gazikent Yüzme Havuzu, İncilikaya Spor Salonu, Düztepe Kitap Kafe, Yeşilevler Spor Salonu, Nizip Yüzme Havuzu, Hasan Celal Güzel Futbol Sahası, Yavuzeli Yüzme Havuzu, GAÜN Gençlik Merkezi, Mehmet Şimşek Tenis Kortu, Araban Yüzme Havuzu.