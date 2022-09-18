Gaziantep'in şifa sırrı gıdaları anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Dr. Ender Saraç, Gazi şehrin hastalıklara karşı koruyucu ve şifa veren Antep fıstığı, zahter, menengiç gibi ürünlerinin ilaç gibi özelliklerini paylaştı.GAZİANTEP (İGFA) - Festival Park’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde yaptığı GastroAntep’in son günü, Dr. Ender Saraç “Gaziantep’in Bilinmeyen İlaç Gibi Yemekleri” söyleşi düzenledi.

Söyleşide Dr. Saraç, Gaziantep’te yetişen menengiç, zahter, dut, sumak ve asma yaprağının vücuttaki yararlarından bahsetti. Yemek alışkanlıkları üzerine tavsiyeler veren Dr. Saraç, Gaziantep’in baklava, kebap gibi ünlü lezzetlerinin nasıl ve hangi ölçüde yenilmesi gerektiğini, yemek öncesi ve sonrası neler yapılacağını izleyicilere anlattı.

Söyleşi sırasında Dr. Saraç, bir şefi sahneye çağırarak asma yaprağından cacık yapımını gösterdi.

Söyleşisinin devamında Gaziantep’in gıda ürünlerinin bilinmeyen özelliklerinden bahseden Dr. Ender Saraç, hastalıklarda dengeleyici ürünler, sağlıklı kilo kontörlü için yapılması gerekenleri aktararak, günümüz yaşamında insan vücuduna zararlı alışkanlıklar ve davranışlardan bahsetti. Söyleşinin son bölümünde Ender Saraç izleyicilerin sorduğu soruları yanıtladı.

Söyleşinin sonunda Dr. Ender Saraç, izleyicilerin merak ettiği soruları aldı.

Söyleşi sonrası festival hakkında açıklamada bulunan Ender Saraç, her sene daha fazla gelişerek, uluslararası alanda daha fazla güç topladığını belirterek şunları söyledi:

“Antep’e çeşitli zamanlarda gelmekteyim. Birçok yerde gastronomi fuarlarına, festivallerine katılıyorum fakat Antep’te ki güç ve kalabalık çok fazla. Uluslararası bir ayağı da var. Bundan dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Gaziantep çok enteresan bir floraya ve gıda çeşitliliğine sahip. Bana göre artık yapılan bilinen tanınırlığı kırmak gerekiyor. Gaziantep baklava, kebap, lahmacun demek değil. Gaziantep’te zahter, menengiç, urmu dut şurubu, sumak ekşisi gibi farklı şifalı maddeler ve her şeyden öncesi Antep fıstığı var. Ben Gaziantep’in sadece baklava ve kebaptan ibaret olmadığı, kolesterol düşüren, şekeri dengeleyen gıdaların varlığından bahsediyorum. Bu lezzetli yemekleri yerken, kolesterol, şeker gibi hastalıkların olmaması için üzerinde çalışıyorum.”