Son Dakika

Gaziantep'in park anlayışına yeni soluk getirecek

YAŞAM 24.05.2023, 18:10
Gaziantep'in park anlayışına yeni soluk getirecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Vadi Alleben projesi, kentin park anlayışına yeni bir soluk getirecek.GAZİANTEP (İGFA) - Şahinbey İlçesi’ne bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve 190 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak Vadi Alleben Park ve Sosyal Alanı Çevre Düzenleme Projesi, ziyaretçilerini hem doğa ile iç içe bir ortamla buluşturucak hem de kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak.

Vadi Alleben’nin 40 bin metrekaresini oluşturan Macera Adası’nda; hava bisikleti, serbest düşüş, 15.5 metre yüksekliğinde macera kulesi ve dev parkurlar, zipline, mini futbol sahası, dev salıncak, survivor parkuru, çocuk macera oyun alanı, çok amaçlı saha okçuluk ve paintball alanı bulunacak.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanan parkta; koşu yolu, bisiklet yolu, yaklaşık 3 bin metrekare alana yayılan 3 adet her yaştan çocuğa hitap edecek çocuk oyun alanı, 720 metrekare açık fitness alanı, WC- Mescitler, 6 adet her biri 32 metrekarelik çim alana gömülü şekilde tasarlanmış satış birimleri, dinlenme alanları yer alacak. Ayrıca piyano ve kitap evi ile de ziyaretçilere, kültür ve sanat odaklı eşsiz bir ortam sunulacak.

Farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu 21 bin metrekarelik alanı dolduran ülke bahçeleri alanında; ülkelerin peyzajları ve bahçe kültürleri yansıtılacak. Ayrıca bir yandan Alleben Deresi’ne bakan yürüyüş parkurlarında dere manzarası, bir yandan da Osmanlı Bahçesi (Cennet Bahçesi), Çin Bahçesi, Japon ve Zen Bahçesi, Rönesans/Barok Bahçeleri ve Hollanda Bahçesi ile bitki kuleleri içerisinde keyifli bir gezintiye olanak tanınacak.

Özel konseptiyle dere üzerindeki köprüler, meydanlar, 396 araçlık iki adet otopark alanının da yer alacağı Vadi Alleben’de yeşil Gaziantep kimliğiyle oluşturulmuş banklar, piknik masaları gibi tüm dinlenme ve oturma birimleri direkt yeşil alanlar üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 35 71
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 35 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 35 48
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Cadiz 35 38
17. Real Valladolid 36 38
18. Getafe 35 35
19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20