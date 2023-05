Gaziantep'in park anlayışına yeni soluk getirecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Vadi Alleben projesi, kentin park anlayışına yeni bir soluk getirecek.GAZİANTEP (İGFA) - Şahinbey İlçesi’ne bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve 190 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak Vadi Alleben Park ve Sosyal Alanı Çevre Düzenleme Projesi, ziyaretçilerini hem doğa ile iç içe bir ortamla buluşturucak hem de kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak.

Vadi Alleben’nin 40 bin metrekaresini oluşturan Macera Adası’nda; hava bisikleti, serbest düşüş, 15.5 metre yüksekliğinde macera kulesi ve dev parkurlar, zipline, mini futbol sahası, dev salıncak, survivor parkuru, çocuk macera oyun alanı, çok amaçlı saha okçuluk ve paintball alanı bulunacak.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanan parkta; koşu yolu, bisiklet yolu, yaklaşık 3 bin metrekare alana yayılan 3 adet her yaştan çocuğa hitap edecek çocuk oyun alanı, 720 metrekare açık fitness alanı, WC- Mescitler, 6 adet her biri 32 metrekarelik çim alana gömülü şekilde tasarlanmış satış birimleri, dinlenme alanları yer alacak. Ayrıca piyano ve kitap evi ile de ziyaretçilere, kültür ve sanat odaklı eşsiz bir ortam sunulacak.

Farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu 21 bin metrekarelik alanı dolduran ülke bahçeleri alanında; ülkelerin peyzajları ve bahçe kültürleri yansıtılacak. Ayrıca bir yandan Alleben Deresi’ne bakan yürüyüş parkurlarında dere manzarası, bir yandan da Osmanlı Bahçesi (Cennet Bahçesi), Çin Bahçesi, Japon ve Zen Bahçesi, Rönesans/Barok Bahçeleri ve Hollanda Bahçesi ile bitki kuleleri içerisinde keyifli bir gezintiye olanak tanınacak.

Özel konseptiyle dere üzerindeki köprüler, meydanlar, 396 araçlık iki adet otopark alanının da yer alacağı Vadi Alleben’de yeşil Gaziantep kimliğiyle oluşturulmuş banklar, piknik masaları gibi tüm dinlenme ve oturma birimleri direkt yeşil alanlar üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.