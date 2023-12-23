Gaziantep'in kurtuluşu Kocaeli'nde kutlandı

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 102. Yıl Dönümü” İzmit Seka Bahçe Salonu’nda düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) -Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Türkiye Gaziantep Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programın başında Büyükşehir Mehteran Bölüğü sahne aldı.

“ECDADIMIZ GİTTİKLERİ YERE HUZUR VE MUTLULUK GÖTÜRMÜŞTÜR”

Gaziantepli hemşehrilerini görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Tahir Büyükakın, “Konfederasyon başkanımız, bir daha böyle olaylar yaşanmasın diyerek 102. yılı tebrik etti. Aslında buradan başlamak lazım. Dünya’nın birçok farklı coğrafyasında maalesef sıkıntılı yerler var. Hemen burnumuzun dibinde Gazze’de aynı şeyler yaşanıyor. Aslında zamanında bizim atalarımız, zamanın şartlarını kötülüklerini bir korku vesilesi olarak görselerdi, korksalardı, yollarından dönselerdi biz bu gecede bir araya gelemezdik. Bu imkânsızlık içerisinde biz nasıl ayakta dururuz deselerdi bugün biz hangi şartlar altında yaşardık hayal bile edemiyorum. Biz bir Suriye’ye benzemezdik, Libya’ya benzemezdik, başka yerler benzemezdik. Biz aslında bütün bu coğrafyanın nöbetini tutan bir milletin evlatlarıyız. Bizim ecdadımız tarih boyunca nereye hakim olmuşsa oradaki insanlar mutlu olmuşlardır. Biz Filistin topraklarına 400 yıl hükmetmişiz. 400 yıl boyunca orada ne Musevi’ye bir şey olmuş ne İsevi’ye bir şey olmuş ne de Muhammedi’ye bir şey olmuştur. Hepsi barış ve huzur içerisinde yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

“BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Programa katılan hemşehrilerine çok teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Gaziantep Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut ise, “Bu manevi atmosferde birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah nice 102 yıllar mutluluk ve huzurla geçer. Bir daha düşman elinde zorluklarla karşılaşmayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Programın sonunda Türkiye Gaziantep Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Başkan Büyükakın’a yöresel motiflerle süslenmiş bir kılıç hediye etti.