Gaziantep'in iki kültürel yayınına 4 büyük ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür, İsveç’in Umea kentinde düzenlenen ve yemek kitaplarının Oscar’ı sayılan Gourmand World Cookbook Awards 2023’te “Üzümün 40 Hâli – Şire Yapma” ile “Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri” adlı kitaplarıyla dört uluslararası ödülün sahibi oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gazikültür tarafından yayınlanan ve Tahir Tekin Öztan’ın kaleme aldığı “Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri” kitabı, bu yıl 28’incisi düzenlenen 2023 Gourmand World Cookbook Awards’ta “Best Unesco Heritage Cookbook (En İyi Unesco Mirası Yemek Kitabı )” ve “Best Fund Raising Book in the World” ödüllerine layık görülürken; Özden Mermer Özsabuncuoğlu ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu'nun kaleme aldıkları, “Üzümün 40 Hâli - Şire Yapma” kitabı ‘UNESCO Şehir ve Bölgeleri’ kategorisinde dünya birincisi ve ‘Tatlı’ kategorisinde de dünya 2’ncisi olarak uluslararası bir başarıya imza attı. UNESCO Gastronomi Şehri unvanıyla tüm dünyada adından söz ettiren Gaziantep mutfağının nitelik ve kalitesi bu ödüllerle tescillenmiş oldu.

“Yemek Kitaplarının Oscar’ı” olarak bilinen Gourmand World Cookbook Awards, Edouard Cointreau tarafından başlatılan ve 1995’ten itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen bu uluslararası yarışmada, her yıl yemek yazarları, şefler, gastronomi uzmanlarını bir araya getiren Gourmand World Cookbook Awards, dünya mutfaklarının tanışıp kaynaşması adına oldukça önemli işlere imza atıyor.

TANRIÖVER: GAZİANTEP, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞEFLERİNİN DİKKATLE TAKİP ETTİĞİ BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ

Gazikültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver yazarları tebrik etti.

Gaziantep bugün tüm dünyada tanınan ve dünyanın önde gelen şeflerinin dikkatle takip ettiği bir gastronomi şehri. Bu, övgüyü ve takdiri hak eden büyük bir başarı. Ancak sahip olduğunuz kültürel zenginliği nitelikli yayınlarla duyurmadığınız zaman kültürü korumakta zorlanıyoruz. Gazikültür olarak bizler de bu bilinçle, şehrimizin zengin gastronomik mirasını tanıtma amacıyla yayınlar yapıyoruz. Hem gelecek kuşaklara aktarma hem de kayıtlara geçirerek koruma amacı taşıyan bu yayın politikası yemek kültürümüzün kalıcılığı için önem arz ediyor. Gourmand World Cookbook Awards’ta dört ödül birden aldık. Bu durum ısrarlı ve titiz çalışmanın bir sonucudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve yazarlarımız Tahir Tekin Öztan, Özden Mermer Özsabuncuoğlu ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu’nu tebrik ediyorum" diye konuştu.