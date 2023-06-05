Son Dakika

Gaziantep'in iki kültürel yayınına 4 büyük ödül

YAŞAM 05.06.2023, 11:34
Gaziantep'in iki kültürel yayınına 4 büyük ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür, İsveç’in Umea kentinde düzenlenen ve yemek kitaplarının Oscar’ı sayılan Gourmand World Cookbook Awards 2023’te “Üzümün 40 Hâli – Şire Yapma” ile “Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri” adlı kitaplarıyla dört uluslararası ödülün sahibi oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gazikültür tarafından yayınlanan ve Tahir Tekin Öztan’ın kaleme aldığı “Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri” kitabı, bu yıl 28’incisi düzenlenen 2023 Gourmand World Cookbook Awards’ta “Best Unesco Heritage Cookbook (En İyi Unesco Mirası Yemek Kitabı )” ve “Best Fund Raising Book in the World” ödüllerine layık görülürken; Özden Mermer Özsabuncuoğlu ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu'nun kaleme aldıkları, “Üzümün 40 Hâli - Şire Yapma” kitabı ‘UNESCO Şehir ve Bölgeleri’ kategorisinde dünya birincisi ve ‘Tatlı’ kategorisinde de dünya 2’ncisi olarak uluslararası bir başarıya imza attı. UNESCO Gastronomi Şehri unvanıyla tüm dünyada adından söz ettiren Gaziantep mutfağının nitelik ve kalitesi bu ödüllerle tescillenmiş oldu.

“Yemek Kitaplarının Oscar’ı” olarak bilinen Gourmand World Cookbook Awards, Edouard Cointreau tarafından başlatılan ve 1995’ten itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen bu uluslararası yarışmada, her yıl yemek yazarları, şefler, gastronomi uzmanlarını bir araya getiren Gourmand World Cookbook Awards, dünya mutfaklarının tanışıp kaynaşması adına oldukça önemli işlere imza atıyor.

TANRIÖVER: GAZİANTEP, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞEFLERİNİN DİKKATLE TAKİP ETTİĞİ BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ

Gazikültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver yazarları tebrik etti.

Gaziantep bugün tüm dünyada tanınan ve dünyanın önde gelen şeflerinin dikkatle takip ettiği bir gastronomi şehri. Bu, övgüyü ve takdiri hak eden büyük bir başarı. Ancak sahip olduğunuz kültürel zenginliği nitelikli yayınlarla duyurmadığınız zaman kültürü korumakta zorlanıyoruz. Gazikültür olarak bizler de bu bilinçle, şehrimizin zengin gastronomik mirasını tanıtma amacıyla yayınlar yapıyoruz. Hem gelecek kuşaklara aktarma hem de kayıtlara geçirerek koruma amacı taşıyan bu yayın politikası yemek kültürümüzün kalıcılığı için önem arz ediyor. Gourmand World Cookbook Awards’ta dört ödül birden aldık. Bu durum ısrarlı ve titiz çalışmanın bir sonucudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve yazarlarımız Tahir Tekin Öztan, Özden Mermer Özsabuncuoğlu ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu’nu tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25