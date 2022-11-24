Gaziantep'in gastronomi kültürüne bir kitap daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş, Özden (Mermer) Özsabuncuoğlu ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu’nun hazırlayarak basıma hazır hale getirdiği ‘Üzümün 40 Hâli Şire Yapma- UNESCO Gastronomi Şehri Gaziantep’te’ kitabını yayımladı.GAZİANTEP (İGFA) - Dünya çapında bir gastronomi şehrine dönüşen Gaziantep’in gündelik yaşamında üzümün kullanımını ve üzümden şire elde etme kültürü anlatan kitap, 188 sayfadan oluşuyor.

Kitabın yayın koordinatörlüğü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar tarafından yapıldı.

Kitap Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi “magazagaziantep.com” ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yaptığı açıklamada, Gaziantep mutfağının, 2015 yılında gastronomi dalında UNESCO “Yaratıcı Şehirler Ağı”na girerek dünyanın en önemli sekiz mutfağından biri olduğunu anımsattı.

Yakar, UNESCO’nun dünya çapında önemi tescillenen Gaziantep mutfağının lezzet ve çeşitliliğini, bu ağa dahil ederek, Gaziantep’in bu konudaki potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.