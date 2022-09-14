Gaziantep 'GastroAntep'e hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için geri sayım başladı.GAZİANTEP (İGFA) - 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefleri, Türkiye’nin ünlü şeflerini, otel ve restoran yatırımcılarını, sektör profesyonellerini, gurmeleri, lezzet tutkunlarını bir araya getirecek.

Festival ünlü sanatçıların konserlerine, sergilere, dans gösterisine, söyleşilere, yarışmalara ev sahipliği yapacak.

Kadim mutfağı ve eşsiz lezzetleriyle gastronominin parlayan yıldızı Gaziantep bir kez daha gastronomi dünyasına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, dördüncü kez Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne (GastroAntep) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

GASTRONOMİ ŞEHRİ ADINI BİR KEZ DAHA DÜNYAYA DUYURACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kadim mutfağıyla Gaziantep’i bir kez daha dünya sahnesine taşıyacak uluslararası festivalde; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin ünlü şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, sektör temsilcileri ve profesyonelleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler bir araya gelecek.

Geri sayımın başladığı, sayılı günlerin kaldığı festival dört gün sürecek ve binlerce konuğu ağırlayacak, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Bu yılki teması “Sürdürülebilirlik” olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep); Michelin yıldızlı şeflerin, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep’in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer de düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak.

KORTEJLE BAŞLAYACAK, KONSERLE BİTECEK

Uluslararası festival, 15 Eylül Perşembe günü sabah Antepfıstığı hasadı ve şire yapımı etkinliğiyle başlayacak. Ardından Şeflerle Peynir Atölyesi, Rayiha Baharat Müzesi Açılışı yapılacak, saat 18.30’da Festival Korteji gerçekleştirilecek. Saat 19.30’da festival meşalesinin yakılmasıyla festivalin açılışı yapılacak, saat 20.30’da ise Anadolu Ateşi’nin gösterisi açılış coşkusunu taçlandıracak.