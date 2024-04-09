Gaziantep can dostlara sahip çıkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, sokak hayvanları için merkez ve ilçelerde beslenme noktaları oluşturmuştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Soğuk ve kar yağışı nedeniyle sokakta gıda bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuşların yem ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına yemler bırakıyor.

Bu kapsamda şehrin muhtelif yerindeki 30 köpek ve 5 kedi besleme noktası ile tüm parklardaki kuş besleme noktalarına yem bırakılıyor. Ekipler, kedi ve köpekler için enerjisi yüksek kuru mamalar bırakırken, kuşlar için de kuş yemleri, buğday ve mısır taneleri bırakıyor.

Öte yandan şehre yağan ilk karla ve soğuk hava nedeniyle hayvanların mağdur olmaması yeni kedi, köpek barınakları ve yemliklerin sayısı artırılıyor.