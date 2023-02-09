Gaziantep Büyükşehir tesisleri depremzedeleri ağırlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi spor salonları ve tesisleri, depremden etkilenen vatandaşları ağırlamayı sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremler sonrası etkilenen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehrin dört bir yanında ve çevre ilçelerde 24 spor tesisi 16 bin 950 kişi ağırlıyor. Sığınan Gazi şehirlilere sıcak yemek ve ihtiyaçlar büyükşehir tarafından sağlanıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi MSM merkezleri, Ekolojik Bina, GASMEK merkezleri ve diğer tesisler vatandaşları ağırlamayı sürdürüyor.