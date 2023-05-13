Gaziantep Büyükşehir'den engellilere dev destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engellilerin hayat standartını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak için 10 – 16 Mayıs Engeller Haftasında 659 medikal malzeme dağıttı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi bireylere, 150 beyaz baston, 150 konuşan saat, 130 yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 5 özel tertibatlı çocuk tekerlekli sandalye, 51 işitme engellilere yönelik bebek sesi algılayıcı cihazı, 100 devrek bastonu, 63 akülü tekerlekli sandalye ve 10 çocuk tekerlekli sandalye desteği verildi.

ŞAHİN: SİZ BENİM ÖĞRETMENİMSİNİZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında her bireyin birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye için yola çıktıklarını belirterek, “Bu salona girdiğimdeki gözünüzdeki ışık, yüreğinizdeki heyecan, mutluluk ne kadar doğru bir yolda gittiğimizi inandığımız yolda yürüdüğümüz zaman birlikte neleri başarabildiğimizi bize gösteriyor. Siz benim öğretmenimsiniz. Siz benim aklımsınız. Siz benim kalbimsiniz. Siz benim hafızamsınız. Her birinizin ellerinden öpüyorum. Ülkedeki herkesin dili, dini, mezhebi, engelli olsun, engelsiz olsun, kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye için yola çıktık. Bu bir takım işi. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var” ifadelerine yer verdi.

ENGELLİ DOSTU GAZİANTEP MODELİNİ BİR TÜRKİYE MODELİ, BİR DÜNYA MODELİ YAPACAĞIZ

Engelli tanımının artık değiştiğini vurgulayan Başkan Şahin şu sözlerle devam etti: “Engel elde, ayakta, gözde kulakta değildir. Yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir diyoruz. Hak temelli olacak. Sizin eliniz ayağınızda küçücük engeller olabilir ama benden daha akıllısınız, benden daha cesaretlisiniz. Siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Engelli dostu Gaziantep modelini bir Türkiye modeli, bir dünya modeli yapacağız.”

GÜL: ENGELLİNİN MESELESİ HER ZAMAN BİZİM MESELEMİZ OLDU

Önceki Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’de birçok engelin kaldırıldığını belirterek, “Engel aslında zihinlerde, engel aslında insanların kalbinde. Engellinin meselesi her zaman bizim meselemiz oldu. Gerek kamu istihdamda gerekse çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta engelliler eve hapsolmayacak. Engellilere her türlü evde bakımdan tutun onların elinden tutan bir devlet anlayışını biz egemen kıldık. Eskiden oturup bir pencere kenarından etrafı seyreden engelli bugün sokakta, çarşıda devlet dairesinde milletle beraber millete hizmet ediyor. Engelliden öğretmende olur memur da olur bal gibi olur dedik. Bugün sayısını artırdık. Eskiden lütuf gibi görünen anlayış bu benim insanımın hakkıdır anlayışla geldik” diye konuştu.