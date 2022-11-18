Gaziantep belleğine 'Yerin Ruhu' kitabı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür AŞ, Yüksek Mimar Çiğdem Darıcı tarafından hazırlanan “Gaziantep Tarihi Çarşısı – Yerin Ruhu” kitabını yayımladı.GAZİANTEP (İGFA) - 244 sayfadan oluşan çalışma, tarihi Gaziantep çarşısının unutulmaya yüz tutmuş kültürünü tespit ederek kayıt altına alırken, uzun yıllara dayanan sözlü tarih çalışmasıyla ilgili de zengin bir içerik sunuyor.

Gaziantep’in savunması sırasında harap olan şehrin ticari faaliyetlerle nasıl toparlanabildiğini de gözler önüne seren eserin, koordinasyonu Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver yaparken editörlüğü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar yaptı.

Kolay var olmayan ve gittikçe yok olduğu gözlemlenen kültürel mirasın korunmasını adına hazırlanan kitap, Gaziantep’in tarihî çarşısında yaşamış esnaf ve sosyokültürel yapının yansıması olan mekânların öykülerine yer veriyor. Ayrıca, kuşaktan kuşağa anlatılan öykülerin yaşandığı mekanlara ilişkin anlatılar, belgelerle destekleniyor.

Kitap Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, içerikteki konu başlıkları hakkında şunları söyledi:

“Gaziantep’te ticaret, diğer Türk-İslam şehirlerinde olduğu gibi, sadece alım-satım işlemi olarak algılanmamıştır. Her alanda olduğu gibi “insanı öncelemek” düsturu ticaretin de belkemiğini oluşturmuştur. Ticaretin yapılabilmesi için inşa edilen mekanlar ve bu mekanların toplamı olan “çarşı” bu sanatın icra edildiği yer olmuştur. Çarşı, şehrin kalbi ve dolayısıyla nabzının attığı yer olarak önemini muhafaza etmiştir. Gaziantep için de çarşı, bu özelliği ile tarihi ticaret merkezinde yaşamaya devam etmektedir.”