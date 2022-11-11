Gaziantep Atatürk'ü şarkılarla andı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, solist Dilek Türkan’ın, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiği “Her 10 Kasım’da” konseri düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleşen konsere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak katıldı.

Solist Dilek Türkan, ilk şarkısının ardından Gaziantep’e çok defa geldiklerini belirterek, “Bu akşamın kıymeti bambaşka çünkü gazinin memleketindeyiz. 10 Kasım’da evet hepimiz hüzünlüyüz ama bir taraftan da onun sevdiği her ne varsa türküler, şarkılar. Biz de onları çok seviyoruz. Çünkü o yolda ilerliyoruz hepimiz ve bu bize onur veriyor” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren Türkan ve ekibi, ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Kimseye Etmem Şikayet’, ‘Yemen Türküsü -Burası Muştur’ ve kadınlara yazılan ‘Manastır Türküsü’ gibi bir çok şarkıyı gazi şehirlilerle birlikte söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, konser sonunda solist Dilek Türkan ve ekibine çiçek takdim etti.