Gaziantep Aile Akademisi'ne Bakan Göktaş'tan inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’teki programı kapsamında Gaziantep Modeli’nin en iyi örnekleri arasında yerini alan Büyükşehir Belediyesi’nin ve birçok kamu ve özel kuruluşun iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Aile Akademisi’ni inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - Bakan Göktaş’ın koruyucu, önleyici tedbirlerin alınacağı ve paydaş kurumların yetkin personellerince belirlenen müfredat kapsamında faaliyet gösterecek akademideki ziyaretine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.

İncelemede Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Modeli ile hayat bulan akademinin faaliyete geçmesiyle kente kazandıracağı avantajlar başta olmak üzere paydaş kurumların hangi konularda ve ne gibi alanlarda akademiye destek vereceğine ilişkin Bakan Göktaş’a bilgi verdi.

Bakan Göktaş, kentteki ziyaretine 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda hizmet veren ve kapasitesiyle Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde devam etti. Burada danışanlar ve aileleriyle bir araya gelen Bakan Göktaş, incelemeleri sonrasında merkezin uyguladığı tedavi yöntemleri ile eğitimlerin örnek alınması gereken bir nitelik taşıdığını söyledi.

Daha sonra Bakan Göktaş, danışanların mini konserini dinleyerek, onlarla sohbet etti.