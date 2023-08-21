Gaziantep Aile Akademisi için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aile bütünlüğünü korumak için hayata geçirilecek ‘Gaziantep Aile Akademisi’ projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek ve aile içi iletişimi güçlendirerek iç huzuru sürdürmek amacıyla hayata geçirilecek ‘Gaziantep Aile Akademisi’ projesi için geri sayım başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yakın zamanda hizmet verecek binayı inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, yine Gaziantep Modeli’nin en iyi örneklerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, “Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bizi güçlü millet yapan şey, güçlü aile yapımız. Aile ne kadar huzurlu ve mutluysa toplum ve millet de o kadar huzurlu ve mutlu oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz ne anaerkil ne de babaerkiliz, biz aile merkezli bir milletiz’ sözünü hatırlatan Başkan Şahin, “Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra bu projenin ilk adımlarını atmaya başladık. Özellikle boşanma sürecindeki ailelere, aile mahkemeleriyle konuşarak, öncesinde belediye bünyemizdeki psikologlarımız, hukukçularımızla ve sosyologlarımızla görüşmelerini sağladık. Bu hizmetle aile için terapi hizmeti verip iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyorduk” diye konuştu.

PROJE, GAZİANTEP MODELİ’NE GÜZEL BİR ÖRNEK

Aile bütünlüğünü korumak adına belediyede aracılığıyla boşanma sürecindeki çiftlere verilen hizmetten çok olumlu sonuçlar elde edildiğini aktaran Şahin, “Büyükşehir, olarak elde ettiğimiz başarıyı bir üst seviyeye çıkarmak için Gaziantep Aile Akademisi’ projesini yakın zamanda hayata geçiriyoruz. Bir protokol imzaladık. Şehirdeki birçok kurumun da içerisinde olduğu güzel bir Gaziantep Modeli örneğini daha gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı.