Gaziantep afetzede çocukların yaşamına dokunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO üniversitesi “Gaziantep Tomurcukları” projesi ile, depremden etkilenen çocuklara hem oluşturdukları merkezde hem de mobil ekipleri ile psikososyal destek sağlıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 15 binden fazla çocuğa ulaşıldı.GAZİANTEP (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın depremi, tüm Türkiye’yi derinden yaralasa da elbette en çok sarsıntıyı hisseden illerdeki insanları etkiledi.

SANKO Üniversitesi ile bir işbirliği gerçekleştirerek “Gaziantep Tomurcukları” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında sahada 187 kişilik bir ekip görevlendirildi.

Ekip çalışmaya başlamadan önce, SANKO Üniversitesi akademisyenlerinden, özellikle uzman çocuk psikiyatristinden, afet dönemi ve travma sonrası kırılgan gruplarla iletişim konusunda eğitim aldı. Hemen ardından da depremden en çok hasar gören iki ilçe olan Nurdağı ve İslahiye’de bulunan tüm çadır, konteyner ve yaşam alanlarında yaşayan çocukları ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında toplamda 15 Bin 689 çocuğa ulaşıldı. Çocukların 2 Bin 457’si, ebeveynlerinden bir ya da ikisini kaybetmiş ya da bizzat yakınlarının kaybına şahitlik eden çocuklardı. Bu çocuklar öncelikli grup olarak belirlendi ve hemen, psikiyatrik muayene, fizik tedavi, diyetetik hizmetler, psikolojik destek başta olmak üzere ihtiyaç duydukları alana yönlendirildi.

Merkezlere gidip bu destekleri alamayacak olan çocuklar için ise mobil psikososyal destek ekibi oluşturuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan mobil psikososyal destek ekibi, başta köyler olmak üzere toplamda 750 çocuğa bu yolla ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor.