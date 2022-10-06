Gaziantep 2 yıldır yapılamayan festivale kavuşuyor

Gaziantep’te yapılan en kapsamlı yöresel ve kültürel etkinlik olan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” iki yıl aradan sonra tekrar yapılıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz iki yıl yapılamayan festival, 8 Ekim’de yeniden başlıyor.

Çok sayıda katılımcı beklenen festival iki gün sürecek. Festival nar hasadı ile başlayacak. Ardından Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek. Oğuzelili nar ve kurutmalık yetiştiricilerinin katıldığı yarışmanın ödülleri verilecek. Son olarak da Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak Oğuzeli İlçe Stadyumunda binlerce kişiye konser verecek.

Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 8-9 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

8 Ekim Cumartesi günü ‘Nar Hasadı’ ile başlayacak olan 12’nci Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali, 9 Ekim Pazar günü sabah 08.00- 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası ile devam edecek. Akşam 19.30’da ise Sanatçılar; Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konseri ile son bulacak.

Festival hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak Nar ve Kurutmalık Festivali için tüm Gaziantep halkına çağrıda bulunarak vatandaşları festivale davet etti.