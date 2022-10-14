Gaziantep 1027 çocuğu sünnet ettirecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle toplu sünnet şöleni düzenleyecek. İhtiyaç sahibi ailelerden 1027 çocuğun sünnet ettirileceği şölenin protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki tarafından imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek “Sünnet Şöleni” 1027 çocuğun sünnetleri Çocuk Hastanesi’nde, cerrahi ortamda yapılarak takipleri yapılacak.

Çocukların sünnet merasimleri ve diğer tüm organizasyon detayları GBB tarafından yürütülecek. Çocukların sünnet kıyafetleri GBB tarafından karşılanırken şölen sonundaysa sünnet olan çocuklara hediyeler verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik adına birçok organizasyona imza attıklarını fakat bazı organizasyonların manevi olarak kendisini çok daha derinden etkilediğini belirterek, sünnetlerin tamamen hijyenik ortamda yapılacağını, geriye kalan kısım şenliği, hediyesi, lojistiğini de büyükşehir olarak destekleyeceklerini kaydetti. Gaziantep modelinin de 'birlikte iş yapma' modeli olduğunun altını çizen Başkan Şahin, "Bunun sonunda Alo 153’e başvurup ben çocuğumu sünnet ettirmek istiyorum diyen ailelere, annelerimize, babalarımıza buradan sesleniyoruz. Başvurduklarında bu bilgiler bizde toplanacak. Biz Sağlık İl Müdürümüzle koordine edeceğiz ve hep birlikte çocuklarımızın sünnet işlemlerine başlayıp şölen tarihine de hep birlikte karar vereceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, sünnet şöleniyle ilgili olarak büyükşehirin doğumdan ölüme her zaman vatandaşın yanında olan projelere imza attığını belirtirken, GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy da, çocuk hastanesinin hijyen ortamında, tamamıyla sterilize ortamda cerrahi müdahale ile çocukların sünnet edileceği bilgisini paylaşarak şölen ise sünnet işlemlerinin tamamlanmasının ardından planlanacağını kaydetti.