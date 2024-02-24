Gazi ve annesinin çamur çilesini İzmit Belediyesi bitirdi 

Sepetçi Mahallesinde ambulansın giremediği toprak yolu iyileştiren İzmit Belediyesi, engelli annesiyle birlikte yaşayan Gazi Mustafa Kaya ve ailesinin çamur çilesine son verdiKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında olan İzmit Belediyesi, vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Sepetçi Mahallesinde engelli annesiyle birlikte ikamet eden Güneydoğu Gazisi Mustafa Kaya (49), toprak yolun ambulans ve araç girişi için uygun hale getirilmesi için İzmit Belediyesinden destek istedi. Gazilere öncelik tanıyan İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri de hızla aksiyon aldı. Bir günde çalışmaya başlayıp bitiren ekipler, 100 metre uzunluğunda toprak yolu araç giriş çıkışına uygun hale getirdi.

GAZİ’DEN TEŞEKKÜR

Talebine çok hızlı şekilde çözümle karşılık bulan Gazi Mustafa Kaya, “Yağmur yağdığı zaman yolumuz çamur içinde kalıyordu. Engelli annem var. Ambulans çağırdığımız zaman kapıya gelemiyordu. Belediyeye yolumuzun yapılması için başvuruda bulunduk. Yolumuz yapıldı. İzmit Belediyesine, yetkililere ve emekçilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Mustafa Kaya’nın annesi Emine Kaya (73) ise “Ambulans, taksi hiçbir şey kapıya gelemiyordu. Bense yukarıya kadar yürüyemiyordum. Yolumuzu yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.