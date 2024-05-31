Gazi Turhan Bey’i anma etkinliği yarın yapılacak
Uzunköprü Belediyesi, Türk Ocakları ve Kırkkavak Köyü Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Gazi Turhan Bey’i anma etkinliği yarın gerçekleştirilecek
Uzunköprü Belediyesi, Türk Ocakları ve Kırkkavak Köyü Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Gazi Turhan Bey’i anma etkinliği yarın gerçekleştirilecek.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi, Türk Ocakları ve Kırkkavak Köyü Muhtarlığı ile birlikte Gazi Turhan Bey’i anma etkinliği yarın gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili Uzunköprü Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Yarın tüm halkımız Akıncı Bey’i Gazi Turhan Bey’i anma etkinliklerine davetlidir.” denirken, program ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı; “Saat 10.30 – Gazi Turhan Bey Ortaokulu – toplanma ve yürüyüş, saat 11.00 Cumhuriyet Meydanı – saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Saat 11.15′ te Cumhuriyet Meydanımızdan araç kaldırılacaktır. Saat 12.00’de Kırkkavak Köyü – Mehteran Gösterisi, Gazi Turhan Bey’i anma etkinlikleri. Cuma namazı öncesi Gazi Turhan Bey Türbesi’nde Mevlid-i Şerif okunacaktır.”
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