Gazi şehirde Şeb-i Aruz etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazikültür A.Ş düzenlediği Mevlana Celaleddin Rumi’nin 749’uncu vuslat yıldönümü programı, “Sufi Meşk Topluluğu” katkılarıyla gerçekleşti.GAZİANTEP (İGFA) - Mevlana, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen Hüseyin Fahreddin Dede’nin “Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi” ile anılırken program gazi şehirliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Şeb-i Aruz programında yaptığı konuşmada günün aynı zamanda Şehit Kamil’in şehadet günü olduğunu hatırlatarak, “103 yıl önce bugün Kamil, Fransız askerleri tarafından şehit edilmişti. O şehadetle beraber Antep savunmasının kıvılcımı ortaya çıkmış. Birlik beraberlik içerisinde emperyalizme karşı Fransızlara karşı verilen mücadele de çok önemli bir yer almıştır. Yine bugün çok önemli bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genelge ile 2023’ü Mevlana Yılı ilan etti. Gaziantep öyle bir mevkideki lütfen yolunuz çarşıya düştüğünde Elmacı Pazarı'nın yanındaki Tekke Camii’ne girin. 30 Eylül Mevlana Hazretlerinin doğum yıl dönümüydü. O gün hem Tekke Camii'nde yüz yıl önce ki mukabeleyi gerçekleştirmiş olduk. 17 Aralık 2022’de Şeb-i Arus’u anmak amacıyla Tekke Camii'nde, yani Mevlevihane'de mesnevi sohbetleri başlattık.” dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok ise konuşmasında şunları söyledi:

“Bu akşam burada bulunan herkesin bir şekilde Mesnevi ile temas etmiş olduğunu düşünüyorum. Mevlevihanelerden birini ziyaretimizde adet üzerine buğday çorbası ikram edildi. Fakat titizlik takıntımızdan dolayı içimden bir suizan ettim. Yanımda çoğu seyahatlerimde yanımdan ayırmadığım Mesnevi’nin tam metni vardı. Rastgele bir sayfasını açtım. Rastgele açtığım sayfanın ilk satırındaki ilk söz şuydu: ‘Olur kişilerin sofrasında kusur aramak küfürdür.’ Hz. Mevlana 800 yıl öncesinden cevabı bana yetiştirmişti. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel geceyi hazırlayan, emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından program Sufi Meşk Topluluğu’nun Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi ile devam etti.