Gazetelerde görev yapan kadın yöneticilere İzmit Belediyesi'nden ziyaret

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile gazetelerde görev yapan kadın yöneticileri ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarını unutmadı.

Kentimizde faaliyet gösteren gazetelerin kadın yöneticilerini ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, kendilerine hediyeler takdim etti. Halkın haber alma noktasında özveri ile çalışan kadın basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hürriyet’in de selamını iletti.