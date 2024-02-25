Gazeteci Yüksel Ercan’ın kızı Güntülü nişanlandı

Gazeteci Yüksel Ercan’ın kızı Psikolog Güntülü Ercan ile Bilgisayar mühendisi Ersin Derindere nişanlandı.KOCAELİ (İGFA) - Yüksel Ercan Medya Grup Başkanı Yüksel ve Sabriye Ercan çiftinin kızları Güntülü ile Derya-Ahmet Derindere çiftinin oğulları Ersin, Gebze Güzide Tesisleri'nde aile arasında düzenlenen cemiyetle nişanlandı.

ODTÜ’de Psikoloji okuyan Güntülü ile yine ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği okuyan okul arkadaşı Ersin Derindere’nin aile arasında yapılan nişan merasimine Ercan ve Derindere ailesinin yakınları katıldı.

Güntülü –Ersin çiftinin nişan yüzüklerini takan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yüzükleri taktıktan sonra genç çifte mutluluklar diledi.

Güntülü-Ersin çiftinin düğünlerinin de Haziran-Temmuz aylarında yapılacağı öğrenildi.