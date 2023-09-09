Gazeteci Yılmaz Adıyaman baba oldu

İGF Almanya Temsilcisi Yılmaz Adıyaman babalık sevinci tattı.ALMANYA (İGFA) - İGF Almanya Temsilcisi, kralhaber.net imtiyaz sahibi ve Dinslaken Beşiktaşlılar Derneği Başkanı, gazeteci Yılmaz Adıyaman ve eşi Tülay Adıyaman'ın ikinci çocukları, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde bir hastanede dünyaya geldi.

Erkek bebekleri olan çift, çocuklarına Kaan adını verdi. 55 santimetre ve 4 kilo 500 gram doğan bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin 2020 yılında dünyaya gelen Harun isimli bir oğulları var. İkinci kez baba gazeteci Yılmaz Adıyaman ve Tülay Adıyaman'ı kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir ömür dileriz.