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Gazeteci yazar Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlandı
YAŞAM 04.06.2023, 16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi.
İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.
Cenaze namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle tabuta omuz verdi.
Mehmet Barlas'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.
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