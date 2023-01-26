Gazeteci-Yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un kurucuları arasında yer aldığı ve halen onursal başkanlığını yaptığı İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD), iletişim dünyasının duayeninin 100'ücü yaşında, “Yaşamımıza kattığı güzellik, bilgi, deneyim, dostluk, sevgi ve iyileştirmeler için şükran ve saygılarımızı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İLAD yönetim kurulu, iletişim dünyasının duayeni gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un 100'üncü yaş günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

İLAD açıklamasında, “Türk iletişim dünyasının duayeni, iletişim fakültelerinin önderi, İLAD kurucusu ve Onursal Başkanı, UNESCO'daki çalışmaları ile Afrika'dan Asya'ya pek çok ülke gazetecilerinin eğitimine katkı veren, uluslararası iletişim örgütlerinin kurucularından, iletişim dünyamızın çalışanlarının genci ve yaşlısı ile dostluk bağları olan, tüm iletişimcilerin sevdiği saydığı güzel insan, sevgili hocamız Hıfzı Topuz'un 100. yaş gününü kutluyoruz. Yazdığı kitaplarla gençlerin tarih sevgisini geliştirdiği, iletişim tarihi kitaplarıyla geçmişimize ışık tuttuğu için şükranlarımızı sunuyoruz. Çok yaşa Hıfzı Topuz hocamız, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

HIFZI TOPUZ KİMDİR?

1923 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans yaptı. Strasbourg Hukuk Fakültesi'nde gazetecilik doktorasını yapan ilk kişi oldu.

1947-58 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı. İstanbul Gazeteciler Sendikası TGS'nın kurucuları arasında yer aldı ve Başkanlığını yaptı.

Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde, İletişim Sektöründe Özgür Haber Dolaşımı Şefi olarak çalıştı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda İletişim Komitesi Başkanlığında bulundu.

Uluslararası gazeteci örgütleri arasında mesleksel işbirliği, basın ahlakı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti. Afrika ülkelerinde, Hindistan'da, Filipinler'de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi, Kara Afrika'da Kırsal basın projesini oluşturdu.

1962 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin, o zamanki adıyla Basın-Yayın Yüksek Okulu'nun kuruluşu için, Paris'te Unesco'nun merkezinde ilk projeleri hazırladı.

1974-75 yılları arasında TRT'de Radyolardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

1986'da halen onursal başkanlığını sürdürdüğü İletişim Araştırmaları Derneği'ni (İLAD) kurdu.

Anadolu, Galatasaray ve İstanbul üniversitesi iletişim fakültelerinde basın, radyo-televizyon tarihi, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi.

Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle çeşitli dergilerde diziler ve inceleme yazıları yazdı. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarı olarak yazılarını sürdürüyor.