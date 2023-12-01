Gazeteci Şahin’den Sakaryalı gençlere sosyal uyarı

Gazeteci Zafer Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerel Yönetimler ve Medya” konferansında gençlere sosyal medyanın gücünü, aynı zamanda tehlikeli taraflarını anlatarak dezenformasyonla mücadeleyi anlattı.SAKARFYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Alanında uzman akademisyenler, sanatçılar ve birçok konuğun ağırlandığı programlar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen (SGM) “Yerel Yönetimler ve Medya” konferansıyla devam etti.

Programın konuğu ise Türkiye’nin tanıdığı gazeteci Zafer Şahin oldu İletişimci gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Şahin sosyal medyanın önemini, gücünü, tehlikeli taraflarını detaylı örneklerle anlattı.

Bu mecralar üzerinden yapılan dezenformasyonlarla nasıl mücadele edileceği konusuna değinen Gazeteci Şahin, “Yapılan her güzel şey itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor ve bu sosyal medya kullanılarak yapılıyor. Özellikle burada hedef gençler “ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ ÖRNEĞİ

Şahin, “Doğalgaz bulundu fakat doğalgaza neden zam geliyor diye soruyorlar,ya daGabar’da petrol bulunuyor neden petrole zam geliyor diye soruyorlar. Doğalgazı ve petrolü buluyorsunuz ama şöyle bir istatistik var. Türkiye eğer Bulgaristan kadar bir ülke olsaydı biz kendimize petrol ülkesi diyebilirdik. Çünkü biz toplam petrol rezervimizin %8,5 nu kendi topraklarımızdan çıkartabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şahin Türkiye’nin sınır ötesi çalışmalarına işaret ederek, “Türkiye bugün bir ateş çemberinin içerisinde ve Suriye’de ne işimiz var, Libya’da ne işimiz var Karabağ’da ne işimiz var, Akdeniz’de ne işimiz var diyorlar. Eğer sen ateş çemberinin içerisinde oralara müdahale etmezsen alevlerin seni sarmaması gibi bir ihtimal söz konusu değil. Türkiye bugün Gazze meselesini savunuyor diye soruyorlar. Çünkü tarihten gelen bağlarımız var, hem Müslüman kardeşlerimiz ve eğer Gazze’de başarılı olurlarsa gözlerini Kıbrıs’a dikerler. Kıbrıs’ta başarılı olurlarsa ondan sonraki hedef Anadolu olur” dedi.

Anlatımları sonrası gençlerin sorularını cevaplayan Şahin, gençlerin sorularını cevapladı ve özellikle sosyal medyanın bilinmeyen yüzüyle ilgili merak edilenleri anlattı, program sonunda ise onlarla fotoğraf çekildi.