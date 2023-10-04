Gazeteci Şahbazlı: Kahramanmaraş'ı her plaftormda temsil edeceğiz

Uzun yıllardır Kahramanmaraş'ta yaşayan, başarılı çalışmaları bulunan ve İGFA'nın Kahramanmaraş Temsilciliği'ni üstlenen Azerbaycanlı gazeteci Tural Şahbazlı'ya önemli bir görev daha verildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Üç federasyondan oluşan Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu tarafından Kahramanmaraş Temsilcisi olarak görevlendirilen gazeteci Şahbazlı, belgesini Konfederasyon Genel Başkanı Şerafettin Şıvkın'ın elinden aldı.

Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu'nun Ankara'da bulunan Genel Merkezinde gerçekleşen törende konuşan Genel Başkan Şerafettin Şıvkın, "Konfederasyonumuz 3 federasyondan oluşuyor ve 4 binden fazla üyemiz var. Bugün de hem Konfederasyonumuzun hem de yayın organımız olan Simge Dergisi'nin Kahramanmaraş temsilcisi olarak gazeteci Tural Şahbazlı kardeşimizi görevlendirdik. Kendisine başarılar dilerim" dedi.

Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu ve Simge Dergisi Kahramanmaraş Temsilcisi Tural Şahbazlı ise, "Genel Başkanımız Şerafettin Şıvkın beyefendiye bizleri bu göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımızı her platformda temsil etmeye gayret edeceğiz inşallah" değerlendirmesinde bulundu.