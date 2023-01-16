Gazeteci Nedret Hotun, analog fotoğrafın son temsilcilerini kitaplaştıracak

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) üyelerinden gazeteci Nedret Hotun, "Türk Fotoğraf Tarihine İz Bırakanlar" adlı bir dizi röportajlar serisini tamamladığında Türk fotoğrafına büyük emekleri geçmiş 35 fotoğraf ustasının röportajları belgesel tadında bir kitap ile yayımlanacak.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 20 yıl önce hayatlara giren dijital fotoğraf sonrası analog fotoğraf döneminin tamamen sona erdiğine dikkati çeken BUFSAD üyesi gazeteci Nedret Hotun, dijital fotoğraf çeken bir gazeteci olarak analog dönemde gerçek fotoğraf yapan ve Türkiye’nin adını dünyaya tanıtan büyük ustalara karşı büyük bir hayranlık duyduğunu söyledi.

Bu hayranlığından yola çıkarak hayatta olan ve kaybettikleri yaklaşık 35 fotoğraf ustasına belgesel tadında bir dizi röportaj yapma kararı aldığını anlatan Hotun, "Röportajlarım sona erdiğinde ustalarımın bir arada bulanacağı kitabı yeni nesil fotoğrafçılara ulaştırmak istiyorum. Biliyorum bu röportajları yapan ne ilk, ne de son gazeteci ben olacağım. Ustalarımın çok yakın bir hayranı olarak ben bile onları o kadar az tanıyormuşum ki yazı dizisini hazırlarken kendime çok kızdım. Yapabileceğim de bir şey yoktu. Onlarla ilgili o kadar az döküman varki. Sizlerde bu röportajları okurken onlar hakkında çok şeyler duyup şaşıracaksınız. Dilerim ki benim gibi daha birçok gazeteci arkadaşım ustalarla röportajlar yapıp farklı bakış açıları ile sorular yönelterek gelecek kuşaklara döküman bırakırlar. Unutmayalım ki bu ustalar, analog fotoğrafın son temsilcileri Ve onlarla birlikte ‘Gerçek Fotoğraf’ tarihin derin sayfalarına gömülecektir" diye konuştu.