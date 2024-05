Gazeteci Erdoğan Demir'in acı günü

Gazeteci Erdoğan Demir 'in amcası Süleyman (İlhan) Demir yaşamını yitirdi.EDİRNE (İGFA) - İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ve eşi Nur Demir ile çocukları Alpcan ve Sarp Demir'in amcası, Merhum Süleyman ve Atiye Demir'in oğlu, Ayşe Demir' in eşi, Çağatay Demir'in babası, Özgül Demir'in kayınpederi, Merhum Adem Bayraktar ve Nuriye Bayraktar'ın damadı, Deniz İlhan ve İnci Güneş'in dedesi, merhum Kamil Demir'in kardeşi ile Turan Demir' in ağabeyi, Bahriye ve Hidayet Demir'in kayınbiraderi Süleyman (İlhan) Demir hayatını kaybetti.

Süüleymamn Demir'in cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü ikindi namazına müteakiben Çamlıkent Camii'den alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Çakır, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar OdasI Başkanı İbrahim Aldanmaz, Keşan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Serhat Sezen, muhtarlar, gazeteciler, vatandaşlar ve ailesi ile sevenleri katıldı.