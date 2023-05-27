Gazeteci Engin Ardıç vefat etti

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu.İSTANBUL (İGFA) - Sabah Gazetesi'nden yapılan açıklamada, Engin Ardıç'ın tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ettiği kaydedildi.