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GastroRize festivalinde yöresel lezzetler yarıştı

YAŞAM 28.08.2022, 17:30
GastroRize festivalinde yöresel lezzetler yarıştı

Rize Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen GastroRize festivalinde Rize’nin yöresel lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu.RİZE (İGFA) - Rize Sahil otoparkında oluşturulan stantları Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri gezerek yemeklerin tatlarına baktı.

Etli lahana sarması, mısır ekmeği, hamsili pilav ve birçok lezzet yarıştı. Yemek Danışmanı ve Tv Programcısı Elif Korkmazel, NG Hotels Gastronomi Direktörü Rafet İnce, Günaydın Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, EKS Mutfak Akademisi Sahibi ve Şefi Eyüp Kemal Sevinç tarafından alanda workshop yapıldı.

Etkinlik Usame İsmail konseri, İkizler DJ Performansı ve Grup Koliva konseri ile devam etti.

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