Gastronominin yıldızları İstanbul'da buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından gastronomiye yön veren isimler, 8. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı için İstanbul’da buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Gastronomisinin en önemli buluşmalarından biri olan Gastromasa İstanbul, 4-5 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl “'Geography" temasıyla organize edilecek konferansta, dünyaca ünlü şefler ülkeleri için coğrafik değere ve öneme sahip ürünlerinin hikayelerini, kendi mutfaklarının gelişimini, dünya mutfağındaki trendleri anlatacaklar.

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan, bu yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde “Geography” teması çerçevesinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Gastronomi dünyasına damga vurmayı hazırlanan 8. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı içerisinde yer alacak Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar konseptleri, sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirecek.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe; Ángel León, Dominique Crenn, Yoshihiro Narisawa, Rasmus Munk, Bruno Verjus, Andoni Luis Aduriz, Jordi Roca, René Frank, Yann Couvreur, Antonio Bachour gibi dünyaca ünlü şefler ve pastry şefleri, sommelierler ve miksolojistler, turizm ve ağırlama sektörünün en önemli yatırımcıları ve profesyonelleri, fikir önderleri, ulusal ve uluslararası markalar da yer alacak.