Gastronomi Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın yemek kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapımına başlanılan Gastronomi Merkezinin inşaat çalışması devam ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Tarih, Kültür, müzik ve Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente kazandıracağı 2. Gastronomi merkezinde çalışmalara devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Mardin Karayolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Tesislerindeki çadırlar kaldırılarak modern bir Gastronomi merkezi oluşturulacak. Yeşil alan ağırlıklı bin metrekare kapalı alandan oluşan Gastronomi Merkezinde inşaat çalışmaları sürüyor.