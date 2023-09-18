GastroANTEP'te ünlü şeflerin workshoplarına yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, tüm ilgi ve ihtişamı ile devam ederken dünyaca ünlü şeflerin workshoplarına katılan ziyaretçiler lezzet dolu anlar yaşıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Farklı ülkelerden GastroANTEP Kültür Yolu festivali için Gaziantep’e gelen ünlü şefler hazırladığı menülerine Gaziantep’in tescilli, ünlü lezzetlerini de ekleyerek yeni tatların keşfine çıkıyor.

Festivalin ilk günü Türk Dünyası Mutfağı'ndan; Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’ın ünlü şefleri workshoplarını gerçekleştirirken Türk Dünyası Mutfaklarının birbirlerine olan benzerliğine de dikkat çektiler. Şefler yemeklerine Antep’in kendine has lezzetlerinden olan “haspiri “ eklediler.

Festivalin ikinci gününde de devam eden workshoplarda bu defa İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz’den gelen Michelin Yıldızlı Şefler kendi kültürlerine ait yemekleri hazırladı. Gaziantep yemeklerini de tatma imkânı bulduklarını belirten şefler, Gaziantep’in baharat ve salça gibi ürünlerinin yemeklerde kullanımının yaygın olduğuna dikkat çekti. Bu workshoplarda ise Antep fıstığı, kuru patlıcan ve sumak gibi yerli tatları şefler yemeklerinde kullanarak mutfaklar arası bir bağ kurdular.

İTALYAN ŞEF CHİNALİ: GAZİANTEP GASTRONOMİ DÜNYASINDA ÇOK ÖNEMLİ

Yaptığı Antepli Pesto Patlıcan Dolması yemeğiyle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatan İtalyan Şef Claudio Chinali, Gaziantep’in gastronomi dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bence festival çok güzel devam ediyor. Çok değerli şefler burada. Bu ekip içinde olmak bir gurur. Organizasyon bence çok hoş oldu. Çok başarılı bir proje. Gaziantep gastronomi dünyasında çok önemli bir konumda yer alıyor. Festivalin her sene devam etmesi lazım. Gaziantep’in yemek kültürünü çok seviyorum. Çorbalar, tencere yemekleri, kavurmalar. Genel olarak tatlı sevmem ama katmeri benim için çok değerli. Ustalar nasıl uğraşıyorlar, tecrübe, ustalık var. Odun ateşinde pişiriyorlar. Baklavada da çok büyük ustalık var ama favorim katmer.”