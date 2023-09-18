GastroANTEP'te Oğuzhan Koç coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nde şarkıcı Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını Gazi şehirliler için söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren lezzetin sanatla buluştuğu GastroANTEP etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Festival Park’ta sahne alan söz yazarı ve şarkıcı Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarıyla festivalin coşkusunu bir kat daha arttırdı.

Yalanı Bırak, Ayy, Aşk Beni Yendi gibi sevilen şarkılarını alanı dolduran Gazianteplilerle beraber söyleyen Sanatçı Oğuzhan Koç, yaklaşık 2 saat süren konserinde dinleyicilerini sahne performansıyla adeta büyüledi.

Konser serisinin devamında 18 Eylül Pazartesi Günü saat 21:00’de Festival Park’ta bu defa Derya Uluğ sahne alacak.