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GastroAntep'te 'Local Chef' heyecanı

YAŞAM 17.09.2022, 14:45
GastroAntep'te 'Local Chef' heyecanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) 5 yıldızlı otellerin şeflerinin Gaziantep yemekleriyle katıldığı Local Chef Yarışması yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye’de turizm sektörüne hizmet veren 5 yıldızlı İstanbul Hotel Fairmont Quasar, Sheraton Adana Hotel, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel, İstanbul Ritz Carlton Hotel, Antalya Gloria Hotels & Resorts, Antalya Rixos Premium Belek hotellerinin şeflerinin 3’er kişilik ekipler halinde katıldığı Festival Park’ta ki yarışmada şefler hünerlerini sergiledi.

Yaklaşık 5 saat süren ve kıyasıya geçen yarışmada Vedat Başaran’ın başkanlığı yaptığı jürinin değerlendirmesi sonucu birinci olan ekip Antep fıstıklı soğan dolması, muhammara ve zeytin kürü yemeğiyle İstanbul Ritz Carlton Hotel oldu. Ritz Carlton ekibini Hilton İstanbul Bosphorus Hotel palamut ökçe yemeğiyle ikinci olarak takip etti. 3’üncü olan ekip ise şiveydiz yemeğiyle Sheraton Adana Hotel oldu.

Yarışmada mansiyon ödülünü Antalya Rixos Premium Belek Hoteli humus ve soslu kuru dolma yemeği ile aldı. Yarışmada verilen Aydın Yılmaz Özel Ödülü’nün sahibi ise Antalya Gloria Hotels & Resorts ciğer, maş- fasulye salasıyla oldu. Tuğrul Şavkay Özel Ödülü’nü ise İstanbul Hotel Fairmont Quasar ekibi sulu çiğköfte koruk sulu çorba ile aldı.

 AMAÇ GAZİANTEP YEMEKLERİNİ OTELLERİN MENÜLERİNE ADAPTE ETMEK

 Gaziantep değerlerini 5 yıldızlı uluslararası zincir otellerin menülerine adapte etmek amacıyla yapılan Local Chef Yarışması, bu sene daha fazla dünyaca ünlü şefi jüri koltuğuna oturtarak yerel yemeklerin farklı yorumlara açık olduğunu göstermiş oldu.

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