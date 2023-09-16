GastroANTEP'te ilk workshop yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk dünyasının ünlü şeflerinin katılımıyla “Gastro Diplomasi: Türk Dünyası” workshopu yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Yeni açılan Festival Park’taki workshop ve panel alanında interaktif olarak gerçekleştirilen programa Kırgısiztan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan gelen şefler katılırken, tarifleri ile kendi ülkelerine ait yemek kültürlerini tanıttılar.

Türk dünyasına has yöresel yemekler ile Gaziantep’in farklı yemeklerinin yapım aşamaları ve sunumlarının gerçekleştirildiği etkinlikte açılış konuşmasını yapan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, şunları dile getirdi: "Kıymetli hocalarımız, şeflerimiz, Gaziantep’in bu konuda emek vermiş kişileri hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada oluşan yeni değerlere, yenilikleri görmenizi diliyorum. Biz burada her yediğimiz yemekte aslında geçmişi tekrar keşfediyoruz. Geçmişle bir köprü kuruyoruz. Bu kurduğumuz köprüyü buraya gelen şeflerle daha ileriye taşıyoruz.”

Kırgızistan’dan gelen şef Nadıra Turganbaeva, hazırlamış olduğu Çakkçak Tatlısı ve Beşparmak yemeklerini tanıtarak, “Burada olmaktan çok mutluyuz, biliyoruz ki Gaziantep dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip. Biz de bugün kendi yemeklerimizi tanıtmak için buradayız” diye konuştu.

Azerbeycan yöresine ait yemeklerini tanıtan Şef Simuzar Suleymanova ise Şuşa Pilavını tanıtırken, Özbekistan yemeklerini tanıtan Abdumanon Nusratov ise Semerkant Ekmeği, Özbek Pilavı gibi yemeklerini tarif etti.