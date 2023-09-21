GastroANTEP'te çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali çocuklar için dolu dolu etkinliklerle devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl 5’incisi düzenlenen GastroANTEP Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Yolu Festivali ile birleştirilerek daha zengin içerikleri ile gazi şehirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Festival Park'ta yer alan çocuk etkinlik alanlarına gelen aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşıyor.

Çuval yarışı, halat çekme, koca ayak, limbo, oyun parkuru, yüz boyama gibi eğlenceli oyunların oynandığı alanda cam boyama, ahşap boyama, seramik biblo, yöresel kaşık kukla, tesbih yapımı, maske tasarım, mozaik, çim adam, kum boyama atölyesi gibi birçok etkinlik atölyeleri ile minikler sanatla ve oyunla dolu keyifli vakit geçiriyor.

Çocuk etkinlik alanında kurulan sahnede sevilen çizgi film karakterlerinin gösterilerini izleme imkânı bulan çocuklar şehrin farklı sahnelerinde sergilenen çocuk tiyatrolarını da izliyor.

Festival Park'ta eğlenceli anlar yaşadığını dile getiren 11 yaşındaki Muhammed, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Çok güzel şeyler var burada. Ücretsiz olarak eğleneceğimiz bir sürü etkinlik var. Konserler, ünlü kişiler, yazarlar var. Burayı ben çok sevdim. Her gün geliyoruz. Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Bisiklet sürerek smothie kazandım" dedi.

Daha önceki festivallere hiç katılmadığını belirten 11 yaşındaki Eylül Pınar ise “Şu anda festival parkındayım. Çok eğleniyorum. Bir sürü kaydıraktan kaydım. Herkes balon verdi. Çok eğlendim ben. Jenga oynadım. Çok eğlenceliydi. Daha önce festivale hiç gelmedim ama artık gelirim çok güzel bir yer.” diye konuştu.