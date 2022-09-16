GastroAntep Festivali'ne coşkulu başlangıç

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin resmi başlangıcı festival meşalesinin yakılmasıyla başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm Dünya’ya tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) iş birliğinde yapılan GastroAntep, Festival Park’ı dolduran binlerce vatandaşla birlikte düzenlenen etkinliklerle başladı.

Açılış konuşmaları öncesi sahnelen arttırılmış gerçeklikle bütünleşen dans gösterisi büyük beğeni topladı. Devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın GastroAntep Festivali için gönderdiği mesaj okundu. Mesaj sonrası protokol festival coşkusunu yansıtan festival meşalesini hep birlikte yaktı.

ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİYLE BÜYÜLEDİ

Meşalenin yakılmasıyla beraber sahne alan Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Topluluğu, Anadolu’nun geleneksel halk oyunlarından harmanlayarak eşsiz bir gösteri ortaya koydu. Türkiye’nin birçok bölgesinden esinlenerek hazırladığı gösteriyle dinleyicileri eğlence dolu bir akşam yaşattı. İlginin yüksek olduğu gösteride her performans sonrası topluluk yoğun alkış aldı.