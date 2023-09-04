GastroANTEP'e İstanbul lansmanı

Dünyada şehir adıyla anılan nadide mutfaklardan Antep Mutfağı’nı ortaya çıkaran tarihe ve bugünkü gelişimine ayrıntılarıyla şahitlik edilebilecek, GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin ön tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - 2015 yılında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan Gaziantep’in mutfağının tanıtılması ve farklı coğrafyalarla sınırlar ötesine ulaşabilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali” için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda 16-24 Eylül tarihleri arasında kültürlerin beşiği, ziyafetin sanata dönüştüğü “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali” nin ön tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sunum eşliğinde kent için artık geleneksel bir festivale dönüşen GastroANTEP’in bugüne kadarki organizasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Her yıl çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçen festivalde, bu yıl da workshop, panel, söyleşi ve konser organizasyonlarının planlandığını anlatan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in festival süresince gastronominin önde gelen isimlerini ağırlayacağını söyledi.

Başkan Şahin, Gaziantep’in en eski yerleşim yerlerinin ana damarında bulunduğunu belirterek, “Sofra bizi birleştirir. Kültür ve sanat bizleri birleştirir. Sofra dediğimiz şey aslında bir ekonomi, bir diyalogdur. O yüzden GastroANTEP sofrasının kapsayıcılığı ve katılımcılığı sayesinde sorun çözme kapasitemizi de bir yandan yükseltiyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var” dedi.

GastroANTEP’in beraberinde şifa ekonomisini de getirdiğini aktaran Şahin, “Dünyada pek çok hastalık yaşanıyor. Doktorlara gidildiğinde de sizleri önleyici tedbirlere yönlendiriyor. Bunların arasında gıda ve spor önemli bir yer buluyor. Gıda üzerine bakıldığında doktorlar, yerel mutfağa bir teşvik söz konusu. Tabi bu yalnızca Gaziantep özelinde söylenen bir şey değil. Bizim Anadolu mutfağımızdan bahsediyorum. Baktığımız zaman bizden önceki kuşakların sofrası dolayısıyla ebeveynlerimiz, bizlerden çok daha sağlıklı. İşte bizim yeniden o dönemlerdeki sağlıklı gıdalara dönmemiz gerekiyor” diye konuştu.

VALİ ÇEBER, İSTANBULLULARI GASTROANTEP’E DAVET ETTİ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sayılı günlerin kaldığı “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’’ için tüm İstanbulluları Gaziantep’e davet ederek, “Uluslararası alanda da adından söz ettiren böyle bir festivale ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Birçok dalda alanında uzman isimleri kentimizde misafir edeceğiz. Her sene olduğu gibi bu sene de festivalin coşkulu ve dolu dolu geçeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.