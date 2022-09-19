GastroAntep'e Derya Uluğ'lu kapanış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), Derya Uluğ konseri ile son buldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştiği GastroAntep’te şarkıcı Derya Uluğ, sevilen şarkılarını festival için seslendirdi.

Büyük ilgi gören konserde “Hadi Çal”, “Kanunlar Gibi”, “Sana Çıkıyor Yollar”, “Okyanus” gibi Uluğ’un sevilen şarkılarını meydanı dolduran ziyaretçiler hep bir ağızdan söyledi. Uluğ ayrıca Barış Manço’dan “Yaz Dostum”, Erkin Koray’dan “Aşkımız Bitecek” şarkılarını da seslendirirken Neşet Ertaş’tan “Bir Bakışta Yaktın Beni” türküsüyle alanın coşkusunu arttırdı.

Konser sırasında şarkıcı Uluğ, Gaziantep’i lezzetin başkenti olarak nitelendirerek, mutluluğunu dile getirdi, festival ve organizasyon için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Gazi şehirlilere sürpriz yapan Derya Uluğ, “Antep’in Hamamları” şarkısını da söyleyerek izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Konser sonunda günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, şarkıcı Derya Tuluğ’a çiçek ve kutnu kumaşından yapılan şal hediye etti. Ayrıca GastroAntep konserleri öncesi şovlarıyla büyük beğeni toplayan sunucu Doğukan Alsay’a da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür ve Turizm Daire Başkan Oya Alpay ay yıldız motifli kutnu kumaşından hazırlanmış bir atkı hediye etti.