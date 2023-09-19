GastroANTEP Derya Uluğ ile renklendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü gününde son yılların sevilen sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren ve 5’ncisi düzenlenen GastroANTEP zengin içeriğiyle kentin ilgi odağı oldu. Festival Park’ta konser veren Derya Uluğ, sevilen şarkılarını gazi şehirliler için söyledi.

Şarkıcı Derya Uluğ son zamanlarda popüler hale gelen “Esmerin Adı Oya” ile festivali coştururken, “Nefes”, “Ah Zaman”, “Kanunlar Gibi” şarkılarıyla yoğun kalabalığı coşturdu.

Gaziantep’in enerjisine hayran kalan Uluğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne GastroANTEP Kültür Yolu Festivali gibi başarılı bir organizasyon yaptıkları için teşekkür etti.

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında 19 Eylül Salı günü saat 21.00’da Festival Park’ta bu defa sevilen şarkıcı Uğur Aslan sahne alacak.