GastroAntep 2,5 milyon kişiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsün gerçekleştiği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ağırladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan Gaziantep’in festivali GastroAntep, bu yıl “Sürdürebilir Dünya için GastroAntep’te buluşuyoruz” temasıyla, Festival Park’ta yapılan konserler, paneller, söyleşiler, workshoplarla adından söz ettirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan fıstık hasadı ve şire yapımıyla başlayan festival, etkinliklerle dolu dolu geçti.

KONSERLERLE GASTROANTEP COŞKUSU DORUKLARA ÇIKTI

Festivalin ilk günü Anadolu Ateşi gösterisi düzenlenirken, festivalin ikinci günü Haluk Levent sevilen şarkılarını Gazi şehirlerle birlikte söyledi. Üçüncü gün sahne alan Emir Can İğrek gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Son gün ise Derya Uluğ muhteşem sahne performansıyla unutulmayacak bir kapanış yaptı.

Festivalde oluşturulan lezzet sokağında yerel lezzetlerin sunulduğu 198 stantla ziyaretçiler tam bir lezzet şöleni yaşadı. Yiyecek, içecek stantlarının içeriğinde birçok tatlı çeşitleri yer alırken aynı zamanda glütensiz ürün stantları da bulundu. Öte yandan çeşitli ülke ve Türkiye’nin şehirlerini temsilen el sanatları ile yöresel ürünlerinin bulunduğu stantlarla festivale renk kattı.

Festival alanına kurulan çadırlarda yapılan panel ve söyleşilerde turizm ve gastronomi, Gaziantep’in gastronomi modelleri, coğrafi işaretlerin önemi, Anadolu lezzetlerinin adaptasyonu, Türkiye’nin ve Gaziantep’in gastronomisinin dünyadaki konumu gibi başlıklar işlendi. Panel ve söyleşilere alanında uzman gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, yaşam koçları, Türkiye’nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

12 ÜLKE MUTFAĞINI TANITTI

Festivalde İngiltere, İspanya, Kolombiya, Portekiz, İtalya, Almanya, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fransa, Tayland ve Danimarka olmak üzere 12 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri de yemeklerini tanıttı, Gaziantep Mutfağı ve kültürü hakkında bilgi aldı.

20 Michelin Yıldızlı şefler, izleyicilere Gaziantep ürünlerini kullanarak yemekte yeni yorumlar getirirken ünlü şefler Gaziantep yemeklerinin yapımında püf noktalara değindiği workshoplarla ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.