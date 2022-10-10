Gastro yarışına Afyon da eklendi! Aşçıların yemek yarışı nefes kesti

Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde TÜRSAB ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde Valiliğimiz ve ilgili Bakanlıklarımızın katkıları ile bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştiğimiz Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Festivali (GastroAfyon) ile gastronominin kalbi Afyonkarahisar'da attı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 8 bin yıllık tarihten gelen yöresel lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan şehrin festivali GastroAfyon, bu yıl Bizim mutfağında sadece yemek değil insan da pişer temasıyla, Motor Sporları Merkezi Festival alanında yapılan konserler, paneller, söyleşiler, workshoplarla damgasını vurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla kortej yürüyüşü ile resmi açılışı yapılan festival, yüzlerce etkinliklerle dolu dolu ve yoğun bir katılımla geçti.

VI. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), de katılımcıların oldukça dikkatini çekti. Üç gün süren VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresine alanında uzman isimler, akademisyenler, 200'ün üzerinde bilim insanı, şefler ve gurmeler katılım sağladı. Panellerin yanında sosyal gezilerin de yapıldığı program kapsamında gastronomi turizmi alanında değişen piyasa eğilimleri ve fırsatlarla ilgili olarak bilimsel oturumlar düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen konuk şehirlerde 132 bildiri sunumu yaptı.

ZEYBEK BAŞKAN VE EŞİ SEVİM ZEYBEK'E YOĞUN İLGİ

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek festivale katılan binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, şefler, ünlü isimler, sanatçılar ve aşçıları bir an olsun yalnız bırakmadı. 3 gün boyunca festival alanımızdaki tüm etkinliklere katılarak kendi elleri ile hazırladığı lezzetleri misafirlere ikram etti. Programlarda yaptığı konuşmalarla Afyonkarahisar'ın Gastronomi serüvenini paylaşarak yapılan yatırım ve çalışmaları aktardı. Şehrin mutfak kültürünü hem Dünyaya hem ülkemize tanıtmak adına yatırımların devam ettiğini aktaran Başkan Mehmet Zeybek tüm samimiyeti ile ziyaretçilerle bir arada olurken, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Özellikle çocuklar ve hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Mehmet Zeybek çeşitli sohbetler yaptı.

ZEYBEK BAŞKAN'DAN KAYMAKLI YUMURTALI SUCUK

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, birlikte yemek pişirdi. Aynı zamanda sucuk pişirmenin püf noktalarının da anlatıldığı atölyede Başkana eşi Sevim Zeybek'te yardımcı oldu. Güler yüzlü ve samimi tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Başkan Zeybek; Afyonkarahisar sevdasını, yerel yönetimdeki başarısını mutfakta da sergiledi.

RADYOCULARLA AFYON MUTFAĞI

Ünlü isimlerin yoğun katılım sağladığı festivalde 'Radyocularla Afyon Mutfağı' başlığı altında atölye çalışması yapıldı. Şehre daha öncede gelerek hayran kalan Radyo ve TV spikerleri Mehmet Aydın, Hop Dedik Ayhan, Afrikalı Ali, Serdar Gökalp, Umut Öztürk ve Kadir Çetin mikrofondaki hünerlerini bu kez de mutfakta sergiledi. Çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli geçen atölyede radyocular kaymaklı yumurtalı sucuk pişirdi. Yazar ve Moderatör Esat Özata eşliğinde, radyocular en güzel yemeği pişirmek için mücadele etti.

KONSERLER VE DİNLETİLER İLE COŞKU İKİYE KATLANDI

Festival birbirinden farklı ünlü isimleri ağırladı. Medya dünyasının sevilen isimlerinin yanı sıra Dursun Ali Erzincanlı, İpek Açar ve İncesaz/Jülide Bilgi konserleri ile coşku ikiye katlandı. Lezzetlerle damakların şenlendiği festivalde etkinlikler ve konserler de adeta gönüller şenlendi.

YEREL LEZZETLERİN SUNULDUĞU STANTLAR

Festival alanımızda kurulan stantlar ziyaretçilere tam bir lezzet şöleni yaşattı. Yiyecek, içecek stantlarının içeriğinde birçok tatlı ve yemek çeşitleri yer alırken meşhur yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi. Öte yandan çeşitli ülke ve Türkiye'nin şehirlerini temsil eden stantlarda festivale renk kattı. Hatay, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Adıyaman gibi şehirlerden gelen konuklarda açtıkları stantlarda sunduğu lezzetlerle festivale katkı sağladı.

YARIŞMA VE PANEL SAHNELERİNDE GASTRONOMİ SIRLARI PAYLAŞILDI

Festival alanına kurulan çadırlarda yapılan panel ve söyleşilerde turizm ve gastronomi, gastronomide Afyonkarahisar'ın yeri ve önemi, coğrafi işaretli ürünlerin lezzet sırları gibi pek çok konu işlendi. Panel ve söyleşilere alanında uzman gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, ünlü isimler, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Yarışma alanlarında ise kadınlar arası, liseler arası, çocuklar, bireysel ve aşçılar arası çeşitli yemek yarışmaları yapıldı. Üniversitelerin gastronomi bölümündeki öğrenciler hünerlerini sergilerken minik aşçılar da yarışma heyecanına ortak oldu. Ayrıca hanımlarda yemek hünerlerini konuşturdu, adeta şeflere taş çıkartan Afyonkarahisarlı hanımlar ödül almak için kıyasıya mücadele etti.

ÜNLÜ ŞEFLERİN ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE GÖSTERİLERİ İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Ünlü yemek yazarlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalde; Emine Beder, Sahrap Soysal, Nevin Halıcı, Ulaş Tekerkaya, Atilla Yıldız, Cüneyt Asan, Raşit Dönmez, Ramazan Bingöl, Aytekin Erdoğan, Barbaros Yoloğlu gibi isimler izleyicilere Afyonkarahisar'ın tescilli ürünlerini kullanarak kendi yorumlarını katarak, yapım aşamalarının püf noktalara değindiği workshoplarla ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. Keyifli anların yaşandığı atölye programları ziyaretçilerden tam not aldı.

40 ÜLKE MUTFAĞINI TANITTI

İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Litvanya, Macaristan, Bosna-Hersek, Portekiz, İngiltere, Tunus, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve Sri Lanka olmak üzere 40 farklı ülkenin gastronomi elçileri de yemeklerini tanıttı, Afyonkarahisar Mutfağı ve kültürü hakkında bilgi aldı. Ayrıca 13 Büyükelçi, yurt dışından gelen 6 Belediye Afyonkarahisar'da misafir edildi, GastroAfyon coşkusuna ortak oldu.

100 METRE LOKUM REKORU

Festivalde coğrafi işaretli ürünlerimizden başı çeken lokum ve sucuğun lezzeti damakları şenlendirdi. Büyük Taarruz Zafer'in 100. yılına özel 100 metrelik lokum sarma Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Heyecanlı ve renkli anlara sahne olan rekor denemesinde 100 metrelik lokum aynı anda sarıldı. Başkan Mehmet Zeybek misafirlere kendi elleri lokum ikram etti, hatıra fotoğrafları çekindi. Et uzmanı ünlü şef Cüneyt Asan'ın da katıldığı bu programda fıstıklı ve kaymaklı şekilde yapılan lokum saniyeler içinde tüketildi.

100 METRE SUCUK MANGAL YAPIMI

Afyonkarahisar denilince ilk akla gelen lezzetlerden meşhur Afyonkarahisar sucuğu da misafirlerime 100 metrelik yakılan mangalda pişirilerek ikram edildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ocak başına geçti, vatandaşlara dumanı üstünde et kalitesi ile dillere destan sucuğumuzu pişirerek ikram da bulundu. Yoğun kalabalık meşhur Afyon sucuğunun tadına bakmak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

COŞKU DOLU KONSERLERLE FESTİVAL SONA ERDİ

Farklı ülke, farklı şehirlerden yerli ve yabancı binlerce misafirin konuk olduğu festival konserlerle son buldu. Damakların şenlendiği, gönüllerin coşkuya doyduğu GastroAfyon'un son gününde Belediye Kültür Sanat Akademisi Orkestrası ve İncesaz/Jülide Bilgi konserleri oldukça beğeni aldı. Birbirinden farklı şarkılar katılımcıları doyasıya eğlendirdi, coşku ikiye katlandı.