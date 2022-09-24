Gastro İnegöl lezzetlerine tam not

Bursa’nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi’nin “İpeksi Lezzetler” temasıyla düzenlendiği Gastronomi Festivali’nde vitrine çıktı. Festivalde İnegöl’ün lezzetleri de İnegöl Belediyesi tarafından “Gastro İnegöl” standında misafirlere sunulurken, Türk Mutfağı konulu ulusal şefler yarışmasında Gastro İnegöl birbirinden lezzetli tarifleriyle 1’inci oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan Bursa Gastronomi Festivali, Cuma günü start aldı. Adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park’ta gerçekleştirilen festivalde, Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “İpeksi Lezzetler” temasıyla düzenlendiği Gastronomi Festivali’nde vitrine çıktı. İnegöl Belediyesi de İnegöl’ün lezzetlerinin tanıtıldığı Gastro İnegöl standı ile festivalde yerini aldı.

Festival kapsamında Bursa Gastronomi Festivali Ulusal Şefler Yarışması da gerçekleştirildi. “Türk Mutfağı” konulu yarışmada, Gastro İnegöl adına şefler; Elif Türkmen, Ali Müfit Çağlayan ve Gülsüm Verdi İnegöl’ün eşsiz lezzetlerinden muhteşem bir sunum hazırladı.

Beş grupta 15 kişi katılım sağladığı yarışmada, Gastro İnegöl menüsü; başlangıç tabağı “Çıbrıka Peynirli Karnıyarık”, Ana Yemek; ciğer sarma, yeşil salata, reyhanlı ayran ve tatlı olarak da şeftalide süt helvasından oluştu. Yapılan değerlendirme neticesinde Gastro İnegöl Menüsü Bursa Gastronomi Festivali Ulusal Şefler Yarışmasının 1’incisi seçildi. Gastro İnegöl şeflerine birincilik ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.