Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe açılışa hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi’nin markası Gastro İnegöl ile Bursa Büyükşehir’in markası BURFAŞ Kafe, İnegöl’de bir araya geliyor. Merkez Park projesi içerisinde eski Sedir Kafenin bulunduğu alanda hayat bulacak projeyle, Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe ile İnegöllülerin keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği, kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlarla hizmet sunan bir sosyal tesis kazanılacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl’ün nezih bir sosyal tesise kavuşacağını müjdeledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURFAŞ Kafe konseptiyle İnegöl Belediyesi Gastro Kafe konseptlerinin İnegöl’de bir araya getirildiğini açıklayan Taban, tesisin yakın zamanda açılacağını söyledi.

GASTRO İNEGÖL İLE BURFAŞ KAFE BİR ARAYA GELİYOR

Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe ismiyle hizmet verecek tesisin gençler başta olmak üzere tüm İnegöllülerin uğrak mekanı olacağını kaydeden Taban, “Gastro İnegöl ile BURFAŞ Kafe markası bir araya geliyor. Merkez Park projesi alanımızda Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği, kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlarla çeşitli içeceklere ulaşabilecekleri Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe sosyal tesisi İnegöl’ümüze şimdiden hayırlı olsun inşallah” dedi.

KAHVE, ÇAY, PASTA ÇEŞİTLERİYLE HİZMET VERECEK

Gastro İnegöl’ün ilçe halkı tarafından büyük bir beğeni ile karşılandığına da dikkat çeken Taban, “Gastro İnegöl’ü hayata geçirdik. Burada vatandaşlarımızın çok güzel memnuniyetlerini de alıyoruz. Öğrenciler geliyor yemeğini yiyip çorbasını içiyor, aileler geliyor aynı şekilde. Projemiz gerçekten çok güzel bir şekilde işliyor. Şimdi Allah nasip ederse Alinur Başkanımızla beraber Gastro İnegöl ile birlikte BURFAŞ Kafe’yi eski Sedir Kafe alanında hayata geçiriyoruz. Burada da uygun fiyatlı kahve, çay ve pasta hizmetlerinin verileceği bir kafe yakında hizmetinizde olacak” diye konuştu.